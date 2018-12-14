(Görüntülü) Edebiyatın kalbi Kadıköy'de atıyor

İSTANBUL, (DHA) – Yerli ve yabancı edebiyatın önemli isimlerine dair belge ve hatıratlar, Kadıköy’de edebiyatseverlerle buluştu.Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği” açılış programına pek çok ünlü isim katıldı.





Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen açılış programına Türkiye Yazarlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Köz ve dernek üyeleri, Suna Anday, Cemal Süreyya’nın eşi yazar Zuhal Tekkanat, yazar Zeynep Oral, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.





“DEPOLARDA KALAN ANILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI”





Melih Cevdet Anday’ın eşi Suna Anday, “Uzun süredir depolarda kalan anılar gün yüzüne çıktı. Herkese çok teşekkür ederim. Harika bir iş olmuş” dedi.





Edebiyatın izlerinin günden güne değiştiğini belirten Zuhal Tekkanat, “Bizler eski edebiyatçılarız. Yeni edebiyatçılar geldikçe değişim devam edecek. Bu günkü etkinlik eski edebiyatçıların unutulmaması için bir eylemdir. Bu eylemler çoğaldıkça edebiyatseverler de edebiyatçılar da mutlu olacaktır. Ben Cemal Süreyya’nın geri kalanıyım, oğlunun annesiyim. Ben de edebiyatçıyım” ifadelerini kullandı.





“YAZARLARIMIZ BİZİM DEĞERLERİMİZDİR”





Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise, “Yazarlarımız bizim değerlerimizdir. Onlar bizim belleğimizdir. İnsanın en temel düşünce sistemini anlatan kitapları yaşatmak, Kadıköylülerle buluşturmak bizim için önemliydi. Türkiye Yazarlar Sendikası ile birlikte burayı açmak bizim için oldukça önemli” diye konuştu.





TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI EDEBİYAT BELGELİĞİ





8 yazar/şairin gözlük, saat, kravat gibi kişisel eşyaları, kitapları ile daktilo, kalem, defter gibi yazma serüvenlerine dair gereçler sergileniyor. Bu isimler arasında Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Asım Bezirci, Arif Damar, Mehmet Seyda, Melih Cevdet Anday gibi Kadıköylü edebiyatçılar önemli yer tutuyor. Burada ayrıca SusannaTamaro, Doris Lessing, Umberto Eco gibi dünya yazarlarının, 99 depremi dolayısıyla Türkiye ile dayanışma amacıyla imzalayıp gönderdikleri kitapları da yer alıyor.