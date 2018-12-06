(Görüntülü) Eczane bulamayınca yaptığı uygulamayla hayatı kolaylaştırdı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 3\'üncü sınıf öğrencisi Bilal Öz, gece çektiği diş ağrısı sonrası nöbetçi eczaneyi bir türlü bulamayınca \'Akıllı Kasaba\' ismiyle uygulama geliştirdi. Akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamada otobüs sefer saatlerinden, indirim yapan dükkanlara kadar birçok özellik yer alıyor. Esnafın beğenisini toplayan uygulama, sadece öğrencilerin değil birçok kişinin de hayatını kolaylaştırdı. MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü\'nün \'Akıllı Şehircilik ve Dijital Dönüşüm Projesi\' kapsamında, okul öğrencilerinden Bilal Öz\'ün yaptığı akıllı telefon uygulaması beğeni topladı. Akıllı telefonlar için sanal uygulama marketlerden indirilebilecek \'Akıllı Kasaba\' ismi verilen uygulamayla otobüs sefer saatlerinin öğrenilmesinden, öğrenciler için indirim yapan dükkanlara, en yakın sıhhi tesisatçının adresine kadar birçok arama özelliği bulunuyor. Uygulama, yereldeki hizmet birimlerine öğrencilerin hızla ulaşmasını sağlıyor. ÜLKE GENELİNDE KULLANILMASINI İSTİYOR Bir gece diş ağrısı çekerken, internet üzerinde bulunduğu bölgede eczane olmamasından duyduğu rahatsızlık sonrası uygulamayı geliştirdiğini belirten Bilal Öz, başkalarının da aynı şeyleri yaşamaması için projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Mobil uygulamanın 1 ayda yaklaşık bin kişi tarafından telefonlara indirilerek, kullanılmaya başlandığını belirtilen Öz, uygulamayı tüm Türkiye\'ye yaymak istediğini dile getirdi. Başta öğrenciler olmak üzere kullananların uygulamayı beğendiğini kaydeden Öz, \"Esnafın tepkisi çok iyi oldu. Çünkü özellikle küçük esnaf kendisini internete çok iyi yayamıyordu. Pilot il olarak Manisa\'yı bölge olarak eğitim gördüğüm, zorluğu yerinde yaşadığım Turgutlu ilçemizi seçtim. Daha sonra bu uygulamayı geliştirerek, Türkiye\'ye yaymak istiyorum\" diye konuştu. MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Kılınç ise uygulamanın her yönüyle faydalı olduğunu belirterek, \"Bu projeyi çeşitli süreçlerden geçirerek, sağlık anlamında da kullanılabilirliğini gördüğümüz noktadan itibaren, analiz ve tasarım çalışmalarını yaptık. Projeyi beraberce şekillendirme fırsatı bulduk. Projenin yerelde başlayarak tüm Türkiye\'ye yayılma sürecini de organize ettik\" dedi. ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN Okul öğrencilerinden Oğuzhan Varol da \"Projeyi öğrenci arkadaşımızın yapması çok güzel. Yurtta kalıyoruz. Bizim açımızdan çok iyi\" diye konuştu. Sümeyye Kula ise \"Ben de bu uygulamayı indirdim. Uygulama sayesinde gezilecek yerlere kolay şekilde ulaşabiliyorum. Gezmeyi ve yerinde görmeyi çok seven birisi olarak uygulama bana çok kolaylık sağlıyor\" dedi.