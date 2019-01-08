(Görüntülü) Düzce'de kar tatili çocukları sevindirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Düzce\'de okulların tatil edilmesi çocukları sevindirdi. Kar yağışı ile birlikte sokaklara akın eden çocuklar kar topu oynadı. Düzce\'de gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Düzce Valiliği kararı ile okulların tatil edilmesiyle evlerinden çıkan çocuklar sokaklara akın etti. Kar yağışı altında eğlenen çocuklar naylon poşetlerin üzerine oturarak karla kaplı alanlarda kayarken, birbirleri ile kar topu oynadı. Kar yağışının ardından özellikle rampalarda araçlar ilerlemekte zorlandı. bazı araçlar karla kaplı yollarda kaydı. Düzce Belediyesi ekipleri özellikle ana arterlerin kapanmaması için yoğun mesai harcadı. Tuzlama ve yol açma çalışmalarını inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, \"Beklediğimiz kar geldi. Geceden itibaren belediyemizin araçları önce tuzlama sonra ise yol açma çalışması yaptılar. Yaklaşık 35 aracımız çalışıyor. Ayrıca 125 personelimiz sadece karla mücadeleye devam ediyor. Düzce Belediyesi sınırları içinde kapalı yolumuz yok. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkin olduğu için çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. Hiçbir sorun yok.\" dedi.