(Görüntülü) Düzce ve Van'da 114 kilo eroin ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE ve Van\'da polisin düzenlediği operasyonla 114 kilo eroin ele geçirildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, D-100 Karayolu üzerinde durdurulan bir minibüste narkotik köpeği \'Shadow\' ile arama yapıldı. Minibüsün değişik yerlerine gizlenmiş 51 paket halinde 29 kilogram eroin ele geçirildi. Minibüste bulunan B.K. gözaltına alındı. Operasyonun hemen ardından B.K.’nın verdiği bilgiler doğrultusunda diğer bir araç TEM Otoyolu Gölyaka girişinde durdurularak araçta bulunan G.N. gözaltına alındı. Her iki kişinin yapılan sorgusunda verdiği bilgiler doğrultusunda Van\'da bir ahırda arama yapıldı. Ahırda gömülü vaziyette 2 varil ve 2 çuval içerisinde paketlenmiş 85 kilogram eroin ele geçirildi. D.U. , Z.D. , M.K. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.