(Görüntülü) Düşen insansı robot 'Mini Ada'nın onarımı yapıldı

KONYA, (DHA)- ANTALYA\'da 4\'üncü Akdeniz Bilişim Zirvesi\'nde sahneden düşen \'Mini Ada\' isimli insansı robotun dış kaplamasında oluşan çatlaklar, üretici firma tarafından giderildi.



Konya\'daki yazılım firması Akınsoft- Akınrobotıcs tarafından üretilen insansı robot, 8 Aralık günü Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 4\'üncü Akdeniz Bilişim Zirvesi\'nde sunuculuk ve dans gösterisi sırasında sahneden düştü. Robotun dış kaplasamında oluşan çatlaklıklar üretici yazılım firması tarafından giderildi. Akınsoft firması yaptığı açıklamada, robotun düşme ve çarpma sensörleri aktif edilmediği için düştüğünü belirtti. Açıklamada, \'\'Yaşanılan bu olay, salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı oluşmuştur. Kaza sonucu sadece dış kaplamasında ufak çaplı çatlaklar oluşan robotun üzerinde, düşme ve çarpma sensörleri bulunmaktayken bu sensörlerin aktif edilmemesi neticesinde böyle bir olay gerçekleşmiş olup, bundan sonraki süreçte böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemler alınmış durumdadır. Aynı zamanda yeni geçmiş olduğumuz ‘plastik enjeksiyon’ sistemi ile de bundan sonra üretilecek robotlarımızın dış kaplaması herhangi bir düşme ya da çarpmaya karşı daha dayanıklı olacaktır.” denildi.



