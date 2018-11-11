(Görüntülü) Dürbünlü tüfekle kuş avlayan şüpheli serbest (arşiv)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde parkta susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuş avladığı belirlenen M.A.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Muratpaşa ilçesindeki olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilbahçe Mahallesi\'ndeki Falez Park\'a otomobiliyle gelen kişi, aracından çıkardığı dürbünlü tüfeğe susturucu taktı. Tüfeği aracın üzerine bırakıp bir süre etrafı kontrol eden bu kişi, daha sonra aracın kaputuna uzanıp destek alarak parktaki kuşlara ateş etmeye başladı.



BAŞINI KESİP ARACINA KOYDU



Parkta yürüyüş yapan ve spor yapanların hayatını hiçe sayarak defalarca silahını ateşleyen kişi, vurduğu kuşları alarak aracına getirdi. Tek tek başını kestiği kuşları aracına koyan şüpheli, daha sonra tüfeğini de aracına koyarak parktan uzaklaştı.



CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ



Şüphelinin parktaki tüfekli kuş avı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken görgü tanığı, \"Hastaneye gidiyordum. Tüfek ateşli mi yoksa havalı mı bilmiyorum. Aracın plakasını polise bildirdim. Ancak şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta tam bir dehşet yaşadık. İnsanların canını hiçe sayarak, sanki av safariye çıkmış gibi ateş etti\" dedi.



Görüntüleri çekenlerin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, araç plakasından şehir magandasının M.A.T. olduğunu belirledi. Polis tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan M.A.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin tüfeğine ise güvenlik güçlerince el konuldu.

