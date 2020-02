(Görüntülü) Dünyaca ünlü Van kedilerine özel bakım

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın önemli değerleri arasında olan, bir gözü mavi, bir gözü sarı kedileri, üreme dönemi öncesi özel bakıma alındı. Koruma altında oldukları YYÜ Kampusu içerisindeki Araştırma ve Uygulama Merkezi\'ndeki kedilerin sağlık kontrolleri, bakımları, aşıları ve kilo kontrolü yapılıyor. Kentin canlı kültür mirası özelliği taşıyan dünyaca ünlü Van kedileri, YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde koruma altında bulunuyor. Nesillerinin devamı için sürekli çalışmaların yapıldığı merkezde ziyaretçiler de eksik olmuyor. YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2018 yılını başarıyla tamamladıklarını söyledi. \'STANDARTLARI YÜKSELTİYORUZ\' Merkezde her yıl standartları biraz daha yükselttiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, \"Gerek anne kaliteleri açısından gerek yavru kedilerin kaliteleri olsun biz her yıl bir önceki seneye göre daha kaliteli daha istenilen düzeyde, saf formlar için çaba sarfediyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla hem anne doğum oranında artış hem de elde edilen yavru açısından yüzde 15 artış kaydetmişiz\" dedi. KEDİLER ÖZEL BAKIMA ALINDI Merkez olarak 2018 yılını geride bıraktıklarını ve 2019 yılı için çalışmalara başladıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, \"Annelerimiz yoruldu. Bütün sene boyunca yavru doğur, emzir, büyüt şimdi de annelerin bakımları yapılıyor. Kedilerin sağlık taramaları, aşıları yapılıyor. Emzirme döneminde kaybettiği kiloları ve yeniden kondisyonununu sağlayabilmesi için şu an yoğun beslenmeleri yapılıyor\" diye konuştu. Yıllara göre anne kedilerin nasıl yavru doğurduğunun kayıt altına alındığı merkezde, Van kedisinin saf formlarına aykırı yavru sayısında artış olan anne kedi üreme programından çıkarılıyor. Böylece Van kedisinin neslinin koruması da sağlanıyor. Prof. Dr. Kaya, 2019\'un ilk ayından itibaren çiftleştirme programına başlayacaklarını belirterek, \"Geçen yılın en erken doğum yapan anneleri 2019\'un da en erken anneleri olacak. Bu yıl hedefimizi daha büyüterek çalışmalarımıza devam edeceğiz\" dedi.