(Görüntülü) Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk gün başladı

Mustafa AKIN - Can EROK / Marmaris,(DHA) - 2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10\'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi\'nde ilk gün start aldı. 8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye\'ye dönen WRC\'de ilk gün Çetibeli 1 etabı ile başladı. Ekipler daha sonra Ula 1 ve Çiçekli 1 etaplarında geçerek mücadelelerini sürdürdü. Günün ikinci yarışları ise Çetibeli 2 etabı ile saat 13:37\'de koşulmaya başlanacak. Ekipler sırasıyla Ula 2 ve Çiçekli 2\'den geçerek günü tamamlayacak. Organizasyonda yarın ise Yeşilbelde, Datça ve İçmeler etapları koşulacak.