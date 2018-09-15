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Spor

(Görüntülü) Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci gün start aldı

  2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi'nde ikinci gün heyecanı başladı

15 Eylül 2018 15:51


 

2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) 10\'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi\'nde ikinci gün heyecanı başladı.

8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye\'ye dönen WRC\'de ikinci gün 34.24 Km\'lik Yeşilbelde 1 etabıyla start aldı. Ekipler daha sonra 10.70 Km\'lik Datça 1 ve 20.37 Km\'lik İçmeler 1 etaplarından geçerek kıyasıya mücadele etti. Günün ikinci yarışları ise Yeşilbelde 2 etabı ile saat 13:24\'de koşulmaya başlanacak. Ekipler sırasıyla Datça 2 ve İçmeler 2\'den geçerek günü tamamlayacak.

Organizasyonda yarın ise Marmaris, Ovacık Gökçe ve Marmaris etapları koşulacak.


 

 

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