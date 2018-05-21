(Görüntülü) Dünya Kupası 2'nci ayak müsabakalarında sıralama heyecanı

Tolga YILDIRIM ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 2\'nci ayak müsabakalarının ikinci gününde makaralı ve klasik yayda sıralama atışları yapıldı. Okçuluk Dünya Kupası 2\'nci ayak müsabakalarının ikinci gününde sporcular, makaralı ve klasik yayda sıralama atışlarını gerçekleştirdi. Türkiye Okçuluk Federasyonu\'nun 100. Yıl Okçuluk Tesisleri\'nde düzenlenen müsabakalara 50 ülkeden 364 sporcu katıldı. 6 gün sürecek müsabakalarda Okçuluk Milli Takımı 14 sporcuyla yer aldı. Müsabakalar cumartesi günü final atışlarıyla sona erecek. Müsabakalarda Okçuluk Milli Takımı, makaralı ve klasik yayda hem takım hem ferdi olarak podyumda yer almayı hedefliyor.