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(Görüntülü) Dün patlayan bomba bugün fark edildi- ÖZEL

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, dün bir otoparkın girişine konulduktan sonra uzaktan kumandayla patlatılan ses bombası, bugün fark edildi

10 Ocak 2019 01:25

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de, dün bir otoparkın girişine konulduktan sonra uzaktan kumandayla patlatılan ses bombası, bugün fark edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, bombayı bıraktığı tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, Okmeydanı Mahmut Şevket Mahallesi Gürbüz Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir otoparkın önünde dün gece saatlerinde bir patlama sesi duyuldu. Otopark görevlileri, maytap patlaması nedeniyle çıkmış olabileceği düşüncesiyle sesin geldiği yeri kontrol etmezken, bomba, vardiya değişimine gelen bir başka çalışan tarafından fark edildi. Vardiya değişimi için saat 18.00 sıralarında otoparka gelen çalışan, girişteki kulübe önünde patlama izleri ve parçalanmış bir anten görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı ilk incelemenin ardından parçaların el yapımı bir ses bombasına ait olduğu tespit edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanı ekipler, çevrede inceleme yaparak bombaya ait parçaları topladı.

Otoparkın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını da inceleyen polis, bombayı yüzünü kapüşonla gizleyen bir  kişinin koyduğunu tespit etti. Polis, bombayı uzaktan kumandayla patlattıktan sonra kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.

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