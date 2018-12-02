(Görüntülü) Dükkanı boşaltmayınca çevresine kum yığıldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde Ramazan Eceler, ilçe belediyesinin \'Millet Bahçesi\' yapılacağını gerekçe göstererek odun ve kömür satışı yaptığı Milli Emlak\'a ait iş yerinin tahliyesini istediğini, direnince de önce ruhsatının iptal edildiğini, ardından da 55 bin 788 lira para cezası kesildiğini öne sürerek, dava açtı. Mahkeme, iş yerinin çevresine de belediye tarafından inşaat kumu döküldüğünü iddia edilen Eceler\'e kesilen cezanın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi\'nde 8 yıl önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü\'nün arazisini kiralayan Ramazan Eceler, işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak odun ve kömür satmaya başladı. Depoların bulunduğu bölgeye \'Millet Bahçesi\' yapmak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, Milli Emlak\'a ait olan arazinin tahliye edilmesini istedi. Bunun üzerine Ramazan Eceler, Milli Emlak\'a başvurdu. Yetkililer, arazi mülkünün halen Milli Emlak\'a ait olduğunu belirtince, Ramazan Eceler depoyu boşaltmaktan vazgeçti. Eceler, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Ancak bu kez de Eceler\'in işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal edildi. Depoyu tahliye etmemek için direnen Eceler\'e daha sonra \'izinsiz inşaat yapmak\' suçundan 55 bin 788 lira para cezası kesildi. Eceler, mahkemeye başvurdu. Yapılan yargılama sonunda mahkeme, Eceler\'e kesilen cezanın iptali ve yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıktı. \'DÜKKANA GİRMEK İÇİN DUVARIMIZI KIRDIK\' İşyerinin etrafına belediye tarafından kum döküldüğünü ve mal almak isteyen araçların dükkana giremediğini belirten işletme sahibi Ramazan Eceler, \"8 yıldır kömür deposu çalıştırmaktayım. Bir gün zabıtalar geldi ve bize buradan çıkmamızı söyledi. Biz Milli Emlak\'a gittik. Milli Emlak yetkilileri, \'Biz size araziden çıkın dedik mi, neden buraya geldiniz?\' dediler. Dükkanımızın her tarafını kum yığınıyla çevirdiler. Dükkana girip çıkamıyoruz. Ulaşımı yaya olarak sağlayabiliyoruz. Araçlar dükkanımızın önüne gelemiyor. Dükkanın önünde bulunan duvarı kırdık. Oradan ulaşım sağlıyorduk. Kırdığımız duvarın önüne de tekrar kum döktüler. Yetkililere kumu kaldırmalarını, depoyu boşaltacağımızı söyledik, fakat olmadı. Deponun içindeki malzememizi dahi çıkaramıyoruz\" dedi. \'ÇİVİ DAHİ ÇAKMADIM\' İzinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle 55 bin 788 lira cezaya da itiraz eden Eceler, 8 yıldır hiçbir yapıyı değiştirmediğini, cezaya gerekçe gösterilen çatının daha önceki kiracılardan kalma olduğunu belirtti. Eceler, \"Zabıtalar \'Sen burada ne kadar dirensen dahi biz burayı sonunda yıkacağız. İster boşalt, ister boşaltma\' dediler. Bana sadece bir yer göstersinler, neresi olursa olsun gitme taraftarıyım. Gitmeme gibi bir direncim de yok zaten. Ama yeter ki bana bir yer göstersinler\" diye konuştu. \'HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER UYGULANDI\' Eceler\'in avukatı Metin Öztosun ise, \"Osmangazi Belediyesi\'nce bu yeri tahliye etme amacına yönelik tüm yönlerden hukuka aykırı bir dizi işlem gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Önce ruhsat Osmangazi Belediyesi\'nce iptal edilmiştir. Bu hususa karşı Bursa 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde dava açılmıştır. Davalı idare bu yöntemle tahliyeyi sağlayamayınca elindeki başka yöntemlerle tahliyeyi sağlamak için encümen kararıyla yıkıma ve 55 bin 788 lira idari para cezasına karar vermiştir. Bu karar karşı açılan davada mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir\" dedi. BELEDİYE: İŞYERİ RUHSATSIZ Belediyeden yapılan açıklamada, \"Osmangazi Belediyesi, Türkiye’de kentsel dönüşüme ışık tutan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni Millet Bahçesi ile taçlandırıyor. Soğanlı’da 100 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu bölgede Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait hazine arazilerinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve yıkım kararı bulunan işyerleri tahliye edilmiştir. Ruhsatsız olduğu için yıkım kararı olan bir işyeri ise Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenmiştir. Söz konusu işyeri, mühürlü olmasına rağmen yasalara aykırı bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir\" denildi.