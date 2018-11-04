(Görüntülü) Düğüne giderken kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da, yakınlarının düğününe giderken geçirdikleri kazada ölen Ümmügülsüm Eski (46) ile kızı İrem Eski (16), toprağa verildi. Cenazede Ümmügülsüm Eski\'nin tabutuna Türk bayrağı, kızınınkine ise duvak örtüldü. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü çıkışında meydana geldi. Akçaşehir beldesinden kent merkezine yakınlarının düğününe gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Kadir Eski yönetimindeki 35 U 1233 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü römorka çarptı. Kazada, sürücü Kadir Eski (23), annesi Ümmügülsüm (46) ve kardeşi İrem Eski (16) ile teyzesi Cemile Günarslan (48) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İrem Eski, sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ümmügülsüm Eski de kurtarılamadı. \'NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ\' DİYEREK SELFİE ÇEKİNMİŞLER Yaşamını yitiren İrem Eski\'nin yola çıkmadan önce evde kalan babası Selçuk Eski\'ye, \'\'Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekinelim\'\' dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri belirtildi. Anne ve kızın cenazesi bugün morgdan alınıp, Akçaşehir beldesine getirildi. Genç kızın tabutunun üstünde duvak, annesinin tabutuna da Türk bayrağı örtüldü. Anne ve kızın cenazeleri, kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü Kadir Eski ve teyzesi Cemile Günarslan ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.