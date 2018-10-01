(Görüntülü) Düğün eviydi, yas evine döndü

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK KURTALAN (Siirt)- SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde düğün gecesi, gelini almaya giden konvoyda yer alan ve gelin ile damadı taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, damat Yakup Tunç ile birlikte sürücü Yüksel Pozat\'ın hayatını kaybetmesi, düğün evini yas evine çevirdi. Kurtalan ilçesinden Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyündeki gelin evine giden düğün konvoyu, gelini aldıktan sonra dönüş yolunda, gelin ve damatı taşıyan otomobilin, devrilerek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada damat Yakup Tunç (25) ile sürücü Yüksel Pozat, hayatını kaybetmiş, gelin ile birlikte biri bebek 4 kişi de yaralanmıştı. Damat Tunç ve sürücü Pozat, bu sabah Kurtalan\'da gözyaşları ve Kürtçe yakılan ağlarla toprağa verildi. 15 GÜN ÖNCE ASKERLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ Damat Yakup Tunç\'un ölümünün ardından bir dram ortaya çıktı. 5 yıl önce inşaatta çalışan babasını kaybettiği ve yetim olduğu için yakınları tarafından çok sevilen damat Yakup Tunç 7 kardeşi daha olduğu öğrenildi. Yetim olduğu için yakınları tarafından sahiplenen Tunç\'a herkes yardım ediyordu. 4 kız ve 4 erkek olmak üzere toplam 8 kardeşlerden 6\'ıncısı olan Yakup\'un 15 gün önce vatani görevini tamamlayarak memleketine döndüğü ortaya çıktı. Düğünü günü hayatını kaybeden damat Yakup Tunç\'un düğün evi bugün taziye evine döndü. Kuzeni Cemalletin Doğan, damat Yakup Tunç\'un 5 yıl önce babasını kaybettiğini belirterek, Acımız büyük öğleden sonra gelin arabasıyla kendilerini köye gönderdik. Bizlerde burada düğün hazırlığını yapıyorduk, ben salon ile ilgileniyordum salonu hazırladım ancak saat 15.45 sıralarında bize haber geldi konvoyun kaza geçirdiğini söylediler. O esnada bizler yıkıldık hemen hastaneye koştuk buradaki telaşımızı bırakıp hastaneye geçtim ve hastanede yaralıları geldiğini gördük ancak damat ve diğer amcamın oğlunu görmedim gelini getirdiklerin gelinimiz ağır yaralıydı ve aradan yarım saat geçtikten sonra acı haberi aldık ve kendisinin öldüğünü söylediler dünya başımıza yıkıldı dedi. BİR GÜN ÖNCE KINA GECESİNİ YAPTIK Siirt merkez Sağlarca köyü yakınlarında trafik kazası geçirerek hayatını en mutlu gününde kaybeden damat Yakup Tunç\'un amcasının oğlu Hayrettin Tunç ise Bir gün önce bu meydanda amcamın oğlunun kına gecesini yaptık ve düğün hazırlıkları yapıyorduk. Ancak düğün günü gelen haberle birlikte ailece yıkıldık ve ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi taziyeleri kabul ediyoruz. Bizimle yetkililer yakından ilgilendi. Gelini almak için yakınlarımız gitti ve kaza yaptılar, şuan bizler taziyede gelenleri karşılıyoruz. Yetim çocuktu, askerden yeni geldi ve burada bir market işletiyordu. Acımız çok büyük diye konuştu. KINA GECESİ, ELİ KINALI DAMATIN SON GÖRÜNTÜLERİ Bu arada damat Yakup Tunç ile gelin Sevda Makay\'ın kına gecesi ve düğünü çekilen video ve fotoğrafları da ortaya çıktı. Görüntülerde damat Yakup Tunç, ellerine yakılan kına ile oynadığı görülüyor. Damat Yakup Tunç\'un gelin Sevda Makay ile çekilen son fotoğrafları da ortaya çıktı. Kaza öncesi gelinin babasının evinden çıkarken, damat Yakup Tunç ve gelin Sevda Makay\'ın birlikte çektirdikleri son fotoğrafı görenler, gözyaşlarına hakim olamadı. GELİN YOĞUN BAKIMDA Öte yandan, kazada yaralanan gelin Sevda Makay ile birlikte biri bebe 4 yaralının Siirt Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisi sürüyor. Gelin Makay\'ın halen yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.