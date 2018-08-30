(Görüntülü) Düğün aracı gibi süslenen, 11 kaçağın olduğu minibüsün sürücüsü tutuklandı

Düğün aracı gibi süslenen, 11 kaçağın olduğu minibüsün sürücüsü tutuklandı Haber Bülent TATOĞULLARI - KAMERA Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA)ANTALYA\'da düğün aracı gibi süslenen ve 11 kaçağın bulunduğu minibüsün Filistin uyruklu sürücüsü A.İ.M., tutuklandı. Burdur- Antalya karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, düğün aracı gibi süslenen minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Aracın kapılarını açan ekipler, sürücünün dışında 11 kişiyle karşılaştı. Yapılan kimlik sorgusunda, bu kişilerin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. 8\'i Afganistan, 3\'ü Pakistan uyruklu oldukları belirlenen kaçakların yanında 11 de can yeleği ele geçirildi. Kaçaklara aracılık yapan araç sürücüsü Filistin uyruklu A.İ.M. de gözaltına alındı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü?ne teslim edildi. \'DÜĞÜNDEN DÖNÜYORUZ\' DEDİ Bir jandarma yetkilisi, aracı gece geç saatte tespit ettiklerini belirterek, İlginç olan, düğün arabası var ama konvoy yoktu. Hemen aracı durdurduk. Şoför Türkçe biliyordu. Kendisinin servis şoförü olduğunu söyledi ve \'Düğünden dönüyoruz\' beyanında bulundu. Araçta 11 adet hiç açılmamış can yeleği vardı. Yapılan kimlik sorgusunda araçtakilerin tamamının yabancı uyruklu olduğunu tespit ettik. Filistin uyruklu A.İ.M., göçmenleri tanımadığını, Whatsapp üzerinden kendileri ile irtibat kurulduğunu, taşımacılık için de para almadığını savundu dedi. Minibüsün sürücüsü Filistin uyruklu A.İ.M., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 11 kaçağın ise ülkelerine gönderileceği kaydedildi.