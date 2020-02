(Görüntülü) Dudullu Spor Tesisleri yenilendi 

İSTANBUL (DHA) -ÜMRANİYE Belediyesi Dudullu Spor Tesisleri yenilendi. Tesisin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Can, \"Çok başarılı spor kulüplerimiz var ve biz de Ümraniye Belediyesi olarak bütün spor kulüplerimizi destekliyoruz” dedi.





Dudullu Spor Tesisleri, Ümraniye Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Yürütülen çalışmalar kapsamında saha-zemin, hakem ve soyunma odaları yenileme, iç ve dış cephelerin boyanması, bakım ve onarımın yapılması, yönetim binasının tadilatı ile duş alanlarının yenilenmesi gibi birçok alanda düzenleme yapıldı. Tesis açılışının yanı sıra 2018-2019 futbol sezonu açılışı ile yaz futbol okulu kapanış töreni gerçekleştirildi.





\"KULÜPLER SAHADAKİ 11 KİŞİDEN İBARET DEĞİL\"





Bütün kulüplere ve genç sporculara ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bu spor kulüpleri sadece sahada oynayan 11 kişi değil. İçlerinde birçok dalda yarışan gençler, onların okulları var. Kötü alışkanlıklardan ve her türlü disiplinsiz hayattan gençleri uzaklaştırıp disiplinli bir hayata alıştıran, sosyalleştiren bu kulüpler ve bunların desteklenmesi önemli. Çok başarılı spor kulüplerimiz bulunuyor ve Ümraniye Belediyesi olarak her kulübümüzü destekliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Dudullu Spor Tesisleri’ne her zaman katkı sağlıyoruz. Bu sene de çocuklarımızın daha nezih ortamlarda gayretli ve güzel bir sezon yaşamalarını ümit ediyorum” diye konuştu.





Başkan Can, Ümraniye’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve onları destekleyen sponsor firmaların yetkililerine plaket verdi.