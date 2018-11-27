(Görüntülü) Drone ile çengel boynuzlu dağ keçisini görüntülediler

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri, İspir ilçesindeki karla kaplı Verçenik Dağı\'nda çengel boynuzlu dağ keçisini görüntüledi. Erzurum\'un İspir ilçesinde çengel boynuzlu dağ keçisi envanter çalışması yapan ekipler, karla kaplı Verçenik Dağı\'na tırmandı. Drone ile araziyi tarayan ekipler, aradıkları çengel boynuzlu dağ keçisini yaban hayatı geliştirme sahasında dağın yamacında tek başına görüntüledi. Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi teknikeri M. Mustafa Topaloğlu\'unun uçurduğu drone’u fark eden dağ keçisi ürktü. Dağın yamacında bir aşağı, bir yukarı koşan keçi, bazen de durarak, kendisini takip eden aracı izledi.