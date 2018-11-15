T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Drift yapan otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, motosiklete çarptı

15 Kasım 2018 19:21

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, sürücüsünün drift yaptığı otomobil, motosiklete çarptı. Motosikletteki Nahsen Bozkurt\'un (86) yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Ekim günü Çıksorut Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün drift yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında ilerleyen Suriye uyruklu sürücüsü Akıl Ashour yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, sürüklenen Akıl Ashour ile arkasındaki Nahsen Bozkurt yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nahsen Bozkurt, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin drift yaparak caddeye girmesi ve kontrolden çıkarak motosiklete çarpması yer alıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPMotosikletteki Nahsen BozkurtKazaEkimMahallesiSuriyeAkıl AshourNahsen BozkurtOtomobilAcil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24