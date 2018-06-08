(Görüntülü) Dr. Holbrook: STEM eğitimi 21. yüzyılın bir gerekliliği

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA eğitim literatüründe son yıllarda öne çıkan STEM (fen-teknoloji-mühendislik-matematik eğitimi) İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası konferansta ele alındı. Uluslararası Fen Eğitimi Birlikleri Konseyi Projeler Başkanı Dr. Jack Holbrook, \"STEM eğitimi 21. yüzyılın bir gerekliliğidir\" dedi. Endüstri 4.0 sürecinin en önemli kavramlarından STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics/Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik eğitimi) İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleşen konferansta tartışıldı. Konferansa Uluslararası Fen Eğitimi Kurumları Konseyi (International Council of Associations for Science Education-ICASE) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bülent Çavaş, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ve Dr. Jack Holbrook konuşmacı olarak katıldı. \"STEM EĞİTİMİ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI İÇİN GEREKLİ\" STEM eğitimine sadece bilim insanlarının ihtiyacı olmadığını belirten Dr. Jack Holbrook, \"STEM eğitimi fen eğitiminden yola çıkar bunun gelişmesi için de teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarını dahil eder. Bu eğitim, yalnızca bilim insanlarının ihtiyacı olan bir nitelik değil aynı zamanda vatandaşların ihtiyaç duyduğu ve teknoloji okuryazarlığı açısından gerekli. Dünyada fen ve matematik dışındaki hiçbir alan bütünleşip bir arada bulunmuyor. Fen öğretim programında teknoloji bir araç olarak kullanılıyor. Mühendislik ise üniversite düzeyinde bir eğitim olarak görülüyor. Ama biz fen eğitimi açısından matematik ve teknolojinin kullanımını değerlendiriyoruz. Amaç bu disiplinlerle fen eğitiminin geliştirilmesini sağlamak\" diye konuştu. \"FEN OKURYAZARLIĞI TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ\" Fen okuryazarlığının tüm öğrenciler için gerekli olduğuna dikkat çeken Dr. Holbrook, \"Dolayısıyla bunu STEM alanında kariyer takip edecek öğrenciler için değil aynı zamanda bütün öğrenciler için öneriyoruz. Çünkü bu hayatın 21. yüzyılın bir gerekliliğidir. Finlandiya\'nın yürütücülüğünü yaptığı Estonya, Birleşik Krallık, Almanya\'nın da içinde bulunduğu bir projemiz var. Proje dahilinde özellikle 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin STEM alanlarındaki farkındalıklarını inceliyoruz ve gelişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz\" ifadelerini kullandı. \"ÖĞRENCİLERE FARKLI DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMELİYİZ\" Endüstri 4.0 ile birlikte birbirleriyle iletişim kurabilen araçların devreye girdiğini anlatan Prof. Dr. Bülent Çavaş, bu gelişmenin Eğitim 4.0\'a yansımasını şu sözlerle anlattı: \"Eğitim 4.0\'da farklı düşünen, orijinal fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi önemli. Bu soruna çözüm bulmak için de STEM çok önemli bir araç. Çünkü biz şu ana kadar fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği ayrı dersler olarak öğretiyorduk. Ama artık STEM\'de bütünleşik bir yapı söz konusu. Öğrencilerin teknolojik tasarımdan tutun matematiksel düşünme gibi birtakım bilgi ve becerileri edinmeleri gerekiyor. Çünkü Endüstri 4.0 çağında yer almamız için öğrencilerin farklı düşünme becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Farklı düşünen bireyleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ülkemiz açısında gerekli nitelikli insan gücünü de geliştirmiş olacağız.\" \"ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞI ÖLDÜRÜLMEMELİ\" Meraklı, araştıran, sorgulayan bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, \"Öğrencilerin yaratıcılığını öldürmemek gerekir. Öğrencilere hitap etmekten ziyade ben onları yetiştirenlere hitap etmek istiyorum. Biz meraklı, araştıran bir nesil yetiştirmeliyiz ki bunlar gerçekten o yaratıcı gücü hayata geçirerek yeni buluşlar, teknolojiler üretebilecek noktaya gelebilsinler. Artık çocuklarımıza \'icat çıkar\' diyelim. Teknoloji çok güzel ama sosyal medya gibi teknolojinin getirdiği araçlarla gençlerin okumaktan, düşünmekten, fikir üretmekten ziyade hazırlı kullanmak gibi bir eğilim içerişinde olduklarını görüyorum. Bu anlamda çok okusunlar, araştırsınlar, emek versinler\" şeklinde konuştu. \"BAKANLIK OLARAK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR\" Dünyada STEM uygulamaları genel olarak müfredatın bir parçası olarak yürüdüğünü ifade eden MEB Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, \"Milli Eğitim Bakanlığı olarak şu anda müfredatımız güncelleniyor. STEM\'i bir ders gibi değil, bir anlayış olarak yerleştirmek istiyoruz. Bugün teknoloji çağında yaşıyoruz, endüstri 4.0\'ı konuşuyoruz. Çocuklarımızın bilimsel bilgilerinin geliştirilmesi icat yapmaları, teknolojiyi takip etmeleri, bu anlamdaki çalışmaları konsept olarak yapabilmeleri için böyle bir konsepte zaten ihtiyaç var. Dolayısıyla biz müfredatı temel bir aracı olarak görüyoruz. Güncellenen programlarımızda bir ders formatında değil anlayış ve uygulama olarak tüm derslerin ana ekseninde buna yer veriyor. Bakanlık olarak çalışmaları devam ettiriyoruz\" dedi. KONFERANS ÜÇ GÜN SÜRECEK Bütün dünyada STEM eğitimini teşvik etmek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi ve Uluslararası Fen Eğitimi Kurumları Konseyi (ICASE) tarafından düzenlenen World STEM Education Conference - Dünya STEM Eğitimi Konferansı, 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek olan ve 23 ülkeden 139 akademisyen ile Türkiye’den 250 öğretmen ve üniversite öğrencisinin katıldığı konferans, STEM eğitimi ile ilgili tüm paydaşları (üniversiteler, araştırma merkezleri, küçük ve orta boy işletmeler, sivil toplum kuruluşları, hususi daireler ve bilim merkezleri vb.) bir araya getirecek.