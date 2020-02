(Görüntülü) Down Sendromlu gencin komando andı sosyal medyada rekor kırdı

İbrahim EMÜL OSMANİYE,(DHA) Osmaniyeli down sendromlu 21 yaşınki Ali Erat\'ın komando andı, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Askerlik görevini sembolik olarak yapan down sendromlu Ali Erat\'ın, komando andı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Asker veya polis üniforması giyerek sevgisini her fırsatta ifade eden down sendromlu Ali Erat\'ın komando andı hayali, Garnizon Komutanlığı ziyareti sırasında bir askerle gerçekleştirildi. Nüfus oranına göre en çok şehit veren illerin başında gelen Osmaniye\'de Erat\'ın bu andı sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekorları kırdı.