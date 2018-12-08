(Görüntülü) Dövmeci dükkanına silahlı saldırı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'deki bir dövmeci dükkanına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece pompalı tüfekle ateş edildi. Silahlı saldırıda işyerinin camları kırıldı. Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 834 Sokak\'taki işyerine bu sabah gelen dövmeci Kezban Günaylı, dükkanının camlarının kırıldığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan kontrolde, iş hanının ikinci katında yer alan işyerine dışarıdan pompalı tüfekle 3 el ateş edildiği belirlendi. Günaylı, şikayetçi oldu. İşyerine kimin ateş açtığının belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.