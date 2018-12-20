T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Donma tehlikesi geçiren köpek ve yavrularını itfaiye kurtardı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir köpek ile yeni doğan 6 yavrusu donmaktan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

20 Aralık 2018 15:18

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde bir köpek ile yeni doğan 6 yavrusu donmaktan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İhbarla ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki TIR parkına giden itfaiye ekipleri, bir köpeğin yeni doğan 3 yavrusunun telef olduğunu, 6\'sının ise donmak üzere olduğunu gördü. İtfaiye erleri, köpek ile yavrularını alıp, İtfaiye Müdürlüğü\'ne getirdi. Buradaki kulübeye yerleştirilen köpek ve yavruları, donmaktan kurtarıldı. İtfaiye eri Azad Bekeş, \"Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine TIR parkına gittik. Yeni yavrulamış bir köpek bulduk. 9 tane yavru doğurmuş. Bunlardan 3\'ü ölmüş. Köpek ve 6 yavrusunu alarak, müdürlüğümüzde bulunan kulübeye yerleştirdik\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Selim YALÇINSİLOPİSilopiTIRMüdürlüğüBuradakiAzad BekeşYeniBunlardanKöpek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24