(Görüntülü) Domuzların yaraladığı pitbull'u askerler kurtardı

İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL,(DHA) HASDAL Kışlası yakınlarında yaban domuzlarının saldırısına uğrayan pitbull, askerler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Birliğe bağlı askerler, yaban domuzu sürüsünün saldırısına maruz kalarak bacak ve karnından yaralanan pitbull cinsi köpeği buldu. Yaralı hayvana ilk müdahale Hasdal Kışlası\'nda yapıldıktan sonra Avcılar\'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne kamyonetle götürüldü. 4 asker tarafından araçtan indirilen pitbull sedyeye konuldu. Yaralarına dikiş atılan pitbull köpeğinin tedavi ettirildikten sonra askeri birliğe götürülerek tam iyileşinceye kadar bakılacağı ifade edildi. Köpeğin sahipleri tarafından terk edildiği değerlendiriliyor.