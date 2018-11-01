(Görüntülü) Domates serası kadınların umudu oldu

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- TÜRKİYE\'de 9 Ocak 1990\'da bugüne kadar ölçülen sıfırın altında 46 derece ile en düşük sıcaklıkla adını duyuran Van\'ın Çaldıran ilçesinde jeotermal enerji ile ısıtılan ilk seralar, kadınlar için umut oldu. Serada çalışan 30 kadın, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de iş becerilerini geliştiriyor. Van\'ın Çaldıran ilçesinde 3 yıl önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen bir projeyle, eksi 46 dereceye kadar düşen Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretilmeye başlandı. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan, 120 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar 10 milyon liraya mal oldu. Tamamen doğal olarak yetiştirilen domateslerin üretimi de kadınlar tarafından yapılıyor. Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, Çaldıran\'ın Türkiye\'nin en soğuk yeri olduğunu söyledi. Taşkın, \"Burada 34 dönüm üzerinde teknolojik bir sera kuruldu. Burayı önemli kılan ısınma sisteminin jeotarmal kaynaklı olması. Yani 92 dereceye kadar sıcak sular var. Bu sıcak sular serada dolaştırılarak ısıtma sağlanıyor. Aksi takdirde bu kadar soğuk bir yerde ısıtma yapmak mümkün değil. Burası ülkemizin en soğuk yeri dedik ve bu iklim değerlerinde henüz ülkemizin sera ısıtma tecrübesi yoktu\" dedi. YILDA BİN TON DOMATES Seranın üçüncü üretim sezonunda olduğunu belirten Taşkın, yılda yaklaşık bin ton üretim yapıldığını söyledi. Kurulan seranın çok önemli istihdam alanı olduğunu belirten Taşkın, yılın her döneminde bu serada üretim yapıldığını belirtti. Serada 30\'u kadın olmak üzere 40 kişinin çalıştığını belirten Taşkın, şöyle konuştu: \"Burada özellikle kadınlar için önemli istihdam alanı oluştu. Bu bölgede pek fazla istihdam alanı yok. Burada çalışanlar seracılıkta kendilerini geliştirdiler ve onlar büyük bir tecrübe oldu. Kadınların iş gücüne katılımı çok önemli bir konu. İlk zamanlarda bir çekingenlik vardı kadınlarda yani sosyolojik olarak bölgenin alışık olduğu bir durum değil. Fakat bunu da kırmış olduk. Artık kadınlar gelip burada çalışıyorlar ve aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Üretime kadınlar bakıyor ve sofralarımıza gelen o lezzetli domatesler kadınların ellerinde çıkıyor.\" KADINLAR MUTLU Kadınlar da serada çalıştıkları için mutlu olduklarını, hem işi öğrenip iş tecrübesi edindiklerini, hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Çalışma ortamının da güzel olduğunu belirten kadınlar, böyle bir istihdam alanı oluşturanlara teşekkür etti.