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(Görüntülü) Domaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucunda eski eşyaların bulunduğu 2 katlı evde yangın çıktı

15 Haziran 2018 10:34

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucunda eski eşyaların bulunduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, iftar saatinde Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Muammer Kocaağa\'ya ait kullanılmayan eski eşyaların içinde bulunduğu 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü. Çıkan yangına Domaniç ilçe, Çukurca belde belediyeleri ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluştu. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

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