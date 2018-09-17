(Görüntülü) Domaniç'te 'İlk Ders Hayme Ana' etkinliği

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün tarafından Çarşamba köyündeki Osmanlı Devleti\'nin kurucusu Osman Gazi\'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi\'nin annesi Hayme Ana Türbesi\'nde \'İlk Dersimizi Hayme Ana\'da İşliyoruz\' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk olarak Hayme Ana Türbesi\'ni ziyaret edilerek dua okundu, ardından etkinliklere türbe bahçesinde devam edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, \'İlk Ders Hayme Ana\' etkinliğini 5 yıldır düzenlediklerini belirterek öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi: \"Sizler ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla getirmeniz sizden tek beklentimiz. İşte bu yüzden 600 yıllık imparatorluğun temellerinin atıldığı, filizlenip boy verdiği bu topraklarda temeli atan Osmangazi\'nin ninesinin mezarının yanı başındayız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez\' sözü gibi sizlerin geleceğinize yön vermeniz için değerlerimize sahip çıkmak için buradayız.\" Domaniç Şehit Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İrfan Yıldız da öğrencilere Hayme Ana\'yı anlattı. Hisar İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Umut Yağmur Güçlü ise \'Yeni ders yılı\' adlı şiiri okudu.