(Görüntülü) Dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bülent DİKTEPE KARABÜK, (DHA) KARABÜK\'te, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, dubaları aşarak servis yoluna girmek için ani dönüş yapan dolmuştan hızlı adımlar atarak son anda kurtuldu. Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden önündeki dolmuşun arkasından gelen dolmuş, ani bir dönüşle toplu taşıma, ambulans ve itfaiye araçlarının kullandığı servis yoluna girmek istedi. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, hızlı adımlar atarak dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yayanın arkasından baktığı dolmuşun sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi dubaları aşıp servis yoluna girerek yoluna devam etti. Ölümün teğet geçtiği o anın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.