(Görüntülü) Dolardaki artışa tepki için ekmeği kârsız satıyor

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, bakkal Yusuf Şahin, döviz kurundaki artışa tepki amacıyla 1 liradan satılan 250 gram ekmeği, fabrikadan aldığı 75 kuruştan kârsız satmaya başladı. Cevdetpaşa Mahallesi\'nde 20 yıldır mahalle bakkalı işleten Yusuf Şahin, dövizdeki yükselişe tepki amacıyla kampanya başlattı. Şahin, 1 liraya satılan 250 gramlık ekmeği 75 kuruştan satma kararı aldı. Bakkalın camına \'Tramp\'a inat, dolara inat, ekmek 75 kuruş\' yazılı afiş asan Yusuf Şahin, Amerika\'ya, doların yükselişine ve bu yükselişi fırsatçılığa çevirenlere inat fabrikada 75 kuruşa aldığım ekmeği kendi kazancımda vazgeçerek aynı fiyatta satarak kampanya başlattım. Fırıncı bana verdiği ekmeğe zam yapmadığı sürece Amerika Başkanı Trump ile doların yükselişine inat ve en önemlisi dar gelirli vatandaşımızın olmazsa olmazı olan ekmeğin evine girmesini sağlamak amacıyla kampanyayı 6 ile 1 yıl arasında sürdüreceğim dedi.