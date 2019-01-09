(Görüntülü) Doktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktı 

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) BİR doktor tarafından meme muayenesi sırasında gizlice çekilen çok sayıda kadının görüntüsü, Rusların kurduğu bir arkadaşlık sitesinde paylaşıldı. Bir ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, her şeyden habersiz olan kadınlardan birine ulaşınca skandal ortaya çıktı. Kadınların görüntüsünü çektiği belirlenen doktor gözaltına alındı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı\'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.



Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR



18 Aralık 2018\'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, \"Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor\" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.

Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.



KADINLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU



Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi. Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt\'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü\'ne giderek doktor E.B.Ç\'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere\'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi.



HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI



Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada,\"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır\" denildi.



