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(Görüntülü) Doğubayazıt'ta cinayet sonrası sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) -AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen, 41 yaşındaki Abdulhadi Nakkuş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası tarafların yakınlarının sopalarla kavgası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

16 Ekim 2018 16:12

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) -AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen, 41 yaşındaki Abdulhadi Nakkuş\'un hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası tarafların yakınlarının sopalarla kavgası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Doğubayazıt ilçesinde dün öğlen saat 12.45 sıralarında Ağrı Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu Abdulhadi Nakkuş (41), hayatını kaybetmiş, kardeşleri Abdulmecit Nakkuş (25), Mustafa Nakkuş (35) ile Mehmet Zeki Sarıboğa (30) yaralanmıştı. KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Yaralıların devlet hastanesindeki tedavileri devam ederken, polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini araştırıyor. Olayın meydana geldiği cadde üzerinde bulunan bir işyerine ait güvenlik kameraları silahlı saldırının hemen ardından tarafların yakınlarının sopalarla birbirlerine öldüresiye vurduğ saniye saniye kaydetti. Çevredeki esnafların araya girmesiyle kavga sona erdi, yerde yatan yaralıların olduğu görüldü.

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