(Görüntülü) Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi 32,5

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi, yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Türkiye\'de dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,5 ile Ardahan\'ın Göle ilçesinde yaşandı. Meteoroloji yetkilileri soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi. Kar yağışının hemen ardından etkili olan Sibirya soğuklarının Doğu Anadolu Bölgesi\'nde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye, kilim ve neylonla örterek önlem alıyor. Araçlarını adeta soğuğa karşı giydiren vatandaşlar, örtmediklerinde sabah araçlarının çalışmadığını belirtti. Özellikle sabaha doğru çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar geceleri araçlarını birkaç kez çalıştırdıklarını kaydetti. Soğuk havanının etkili olduğu bölgede iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri Sibirya soğuklarının önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacağını bildirdi. Termometrelerin sıfırın altında 32,5 dereceği gösterdiği Ardahan\'ın Göle ilçesi Türkiye\'nin en soğuk yerleşim alanı oldu. Diğer bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Erzurum merkez Yakutiye ilçesinde 27.7, Ardahan ve Erzincan Otlukbeli 24,9, Kars 21, Ağrı 18, Erzincan 11,7, Muş 11,4 ve Iğdır\'da ise 8.4 derece olarak ölçüldü. Öte yandan uzmanlar soğuk havalarda özellikle yaşlı ve çocukların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isterken, dışarı çıkanlarında ağızlarını sıkıca bağlayıp lahana gibi kt kat giyinmeleri tavsiyesinde bulundu.