(Görüntülü) Doğu Anadolu'da sis ve dondurucu soğuk etkili oluyor

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde soğuk hava etkili olurken, Türkiye\'de en düşük sıcaklık, sıfırın altında 17 derece ile Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, Ankara- Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Doğu Anadolu Bölgesi\'nde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan\'da dün akşam sis ve pus etkili oldu. Sis nedeniyle Erzurum\'da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis, Erzurum ve Kars\'ta trafikte aksamalara da neden oldu. Ağrı\'da ise sis nedeniyle Ankara- Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak yapılamadı. Soğukla birlikte ağaçların kırağı tuttuğu Erzurum\'da tablo gibi manzaralar ortaya çıktı. Doyumsuz manzaraları görüntülemek isteyen sanatseverler, kendilerini doğaya bıraktı. Sis ve pus Kars, Ağrı ve Ardahan\'da da etkili oldu. Bölgede kar yağışının beklendiğini bildiren Meteoroloji yetkilileri, Türkiye\'deki en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında 17 derece ile Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı. Sıcaklıkların Kars\'ta -12, Erzurum\'da -10, Ardahan\'da -10, Ağrı\'da - 4, Iğdır\'da -2, Muş\'ta -1, Erzincan\'da ise 1 derece olarak ölçüldüğü belirtildi. ​Bu arada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan mahalle ve köy yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.