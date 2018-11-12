T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Doğaseverler Belemedik'e akın etti

Onur Can BULAT POZANTI,(Adana),(DHA) ADANA'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Vadisi, sonbahar renkleri olan turuncu ve sarıya bürününce çok sayıda doğaseverin akınına uğradı

12 Kasım 2018 15:07

Onur Can BULAT POZANTI,(Adana),(DHA) ADANA\'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Vadisi, sonbahar renkleri olan turuncu ve sarıya bürününce çok sayıda doğaseverin akınına uğradı. İlçe merkezine 9 kilometre uzaktaki Belemedik Vadisi, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin büyük ilgisini çekiyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin\'den, Belemedik Vadisi\'ne geliyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı\'nın her mevsim cazibe merkezi olduğunu söyledi. Çay, Bölgemiz yazın yaylacıların, kışın kar topu oynamak isteyenlerin, ilkbahar ve sonbahar da ise doğaseverlerin ilgisini çekiyor. İyi vakit geçirmek isteyen herkesi Pozantı\'ya bekliyoruz dedi. EVLENME TEKLİF ETTİ Hatay\'ın merkez Antakya ilçesinden Belemedik\'e piknik için gelen Tanju Şabanoğlu, kız arkadaşı Aylin Yeşildağ\'a yüzlerce kişinin içinde evlilik teklifi etti. Evlenme teklifi alan Aylin Yeşildağ, şaşkınlıkla \'evet\' dedi. Çevredekiler, çifti tebrik etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur Can BULAT POZANTIAdanaDHA ADANA PozantıBelemedik VadisiHaftaAdana Hatay OsmaniyeMersin Belemedik VadisiPozantı Belediye Başkanı MustafaPozantıBölgemizEVLENME TEKLİF ETTİ HatayAntakyaBelemedikTanjuAylin Yeşildağ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24