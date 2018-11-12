(Görüntülü) Doğaseverler Belemedik'e akın etti

Onur Can BULAT POZANTI,(Adana),(DHA) ADANA\'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Vadisi, sonbahar renkleri olan turuncu ve sarıya bürününce çok sayıda doğaseverin akınına uğradı. İlçe merkezine 9 kilometre uzaktaki Belemedik Vadisi, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin büyük ilgisini çekiyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin\'den, Belemedik Vadisi\'ne geliyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı\'nın her mevsim cazibe merkezi olduğunu söyledi. Çay, Bölgemiz yazın yaylacıların, kışın kar topu oynamak isteyenlerin, ilkbahar ve sonbahar da ise doğaseverlerin ilgisini çekiyor. İyi vakit geçirmek isteyen herkesi Pozantı\'ya bekliyoruz dedi. EVLENME TEKLİF ETTİ Hatay\'ın merkez Antakya ilçesinden Belemedik\'e piknik için gelen Tanju Şabanoğlu, kız arkadaşı Aylin Yeşildağ\'a yüzlerce kişinin içinde evlilik teklifi etti. Evlenme teklifi alan Aylin Yeşildağ, şaşkınlıkla \'evet\' dedi. Çevredekiler, çifti tebrik etti.