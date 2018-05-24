(Görüntülü) Doğankaya Dağı, yeni rotalarla kaya tırmanışçılarının gözdesi

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Düzköy ilçesindeki Doğankaya Dağı\'nda yerel dağcılar farklı zorluk derecelerinde yeni kaya tırmanışı rotaları keşfetti. Türkiye’ye duyurulan yeni rotalarda tırmanış heyecanı yaşamak isteyen aralarında dünyadaki zorlu zirvelere tırmanışları ile tanınan Milli Dağcı Tunç Fındık’ın da yer aldığı ünlü dağcılar bölgeye gelmeye başladı. Trabzon Tenis Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyeleri Doğankaya Dağı\'nı ülke ve dünya genelinde kaya tırmanışı sporunun cazibe merkezi haline getirmek için çalışma başlattı. Dağ yamacında farklı zorluk derecelerine göre keşfedilen yeni kaya tırmanışı rotaları 4 gün süren çalışma ile oluşturuldu. Taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riskleri bulunmayan dağ, kaya tırmanışı yapan sporculara adrenalin yaşama imkânı sunmaya başladı. Adrenalin yaşamak isteyen aralarında dünyadaki zorlu zirvelere tırmanışları ile tanınan Milli Dağcı Tunç Fındık’ın da yer aldığı ünlü dağcılar bölgeye gelmeye başladı. Doğal güzellikleri ile ilgi çeken Doğankaya Dağı, dağcıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. TEDAK Başkanı Zeynep Bayoğlu, dünya dağcılar listesinde en üst sıralarda bulunan Tunç Fındık, kaya tırmanışının önde gelen isimlerinden iple erişim teknisyeni Öztürk Kayıkçı, Mustafa Müslüm Kalaycı, Volkan Özkan, Mustafa Sıddık Nalbant gibi isimlerle 4 gün süren çalışmalar sonucu dağda yeni rotalar açtıklarını söyledi. Bayoğlu, \"2003 yılında açılan birkaç rota, Trabzon’da artan tırmanışçı sayısının beklentilerini karşılamadığı için yetersiz kalıyordu. Şimdi Doğankaya Tırmanış ve Doğa Sporları Şenliği\'ne hazırlanıyor. Açılan rotalar projenin ilk aşaması. Önümüzdeki aylar içerisinde aynı ekip tarafından yeni rotalar açılacak. Açılan ve açılacak olan rotalarla Trabzon’da kaya tırmanışı sporunun gelişeceğine, Doğankaya’nın Türkiye genelinde tanınan ve tırmanılmak istenen bir mekân olacağına inanıyoruz\" dedi. TURİZME KATKI SAĞLAYACAK Bölgede keşfedilen yeni rotaların yanı sıra pek çok doğa yürüyüş parkurlarının da olduğun kaydeden Bayoğlu, \"Ülkemizin en başarılı dağcılarından Tunç Fındık ve Doğan Palut da bu bölgede yeni rotalar açmış, bu rotalara \'Zeki Alasya\', \'Bakımsız tarzan\', \'Sidiksa\' ve \'Akçaabat helvası\' gibi isimler koymuştur. Ayrıca bölgede kaya tırmanma rotalarının yanında sayısız doğa yürüyüşü yapılabilecek parkurlar da mevcut. Bu alan zamanla turizme çok iyi hizmet edecek\" diye konuştu. Bayoğlu, Ağustos ayı sonunda \'Doğankaya Tırmanış ve Doğa Sporları Şenliği\' yapılacağını da ifade etti.