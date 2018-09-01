(Görüntülü) Doğancan Davas: "Fatih hocaya gitmek istediğimi söyledim"

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA)





TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Bandırmaspor Baltok transfer sezonunu kadrosunakattığı 4 isimle noktaladı. Kadroya dahil edilen 4 futbolcu için imza töreni gerçekleştirildi.



Galatasaray\'dan kiralanan genç yetenek Doğancan Davas, \"Fatih hocaya da bizzat kendim söyledim. ‘Bandırmaspor’a gitmek istiyorum, oraya faydalı olup kendimi geliştirmek istiyorum’ diye söyledim\" ifadelerini kullandı.



Doğancan Davas’ı 1 yıllığına Galatasaray’dan kiralayan Bandırmaspor Baltok, ayrıca Başakşehir’den kaleci Ahmet Seyit Kıvanç’ı 1 yıllığına kiralarken, Bursaspor’dan Berat Jonathan Ustabaşı ile Trabzonspor’dan Ali Han Tuncer ile 2’şer yıllık sözleşme imzalandı.



Transfer dönemini değerlendiren Bandırmaspor Baltok Başkanı Göksel Karlahan, “Eksik olduğumuz noktalarda genellikle genç arkadaşlara yönelerek ciddi transferler yaptık. Genç bir kadro kurdun arkadaşlarımızla daha çok güçlendik. Ben futbolcu kardeşlerimle de her zaman konuşuyorum. Biz orta sıralarda oluruz. Başarımızın sırrı genç arkadaşlar öncelikle içeride huzur olacak. “dedi.



Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek, ilk kez Bandırmaspor’da 4 Süper Lig oyuncusunun forma giyeceğine işaret ederek “Bandırmaspor tarihinde herhalde Süper Lig’den 4 futbolcu oynamadı diye düşünüyorum. Bu bizim başarımızdır umarım Bandırmaspor sahada da güzel başarılara imza atar diye düşünüyorum“ diye konuştu.



\"BANDIRMASPOR’A GİTMEK İSTİYORUM\"



Galatasaray\'dan kiralık olarak kadroya katılan Doğancan Davas ise teknik direktör Fatih Terim ile konuştuğunu ve Bandırmaspor’a gitmek istediğini dile getirdiğini anlattı.



Doğancan, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Zaten 1,5-2 aylık bir süreçti buraya gelmem. Hocamızla, menajerimizle oturdum konuştum. Hatta Fatih hocaya da bizzat kendim söyledim. ‘Bandırmaspor’a gitmek istiyorum, oraya faydalı olup kendimi geliştirmek istiyorum’ diye söyledim. Sonuç olarak bu sene buradayım inşallah bu sene burada iyi geçer. Zaten güzel bir ortam var. Ağabeyler kardeşler herkes birbirine saygılı. İnşallah şampiyonluk için katkı verip taraftarımızı sevindiririm\" diye konuştu.