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(Görüntülü) Doğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, doğalgaz hattı için kanal kazısı yapan işçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprak kayması sonucu ağır yaralandı

30 Ağustos 2018 22:41

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, doğalgaz hattı için kanal kazısı yapan işçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprak kayması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Çorlu\'nun Kazimiye Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İşçiler Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, doğalgaz hattı için kanal kazısı yaparken, toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol\'u toprak altından çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol\'un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.
 

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