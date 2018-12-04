(Görüntülü) Doğa tutkunları, Amanosları mesken tuttu

Malik GÖDELİNER ERZİN, (Hatay), (DHA) HATAY sınırları içerisinde bulunan ve yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Amanos (Nur Dağları), artık doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü de (PRODOSS), bu kapsamda Amanos Dağlarını adeta mesken tuttu. Kulüp, Hatay\'ın Erzin ilçesinde bulunan Karagöl\'e doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. Bin 500 rakımında bulunan Zorkun Yaylası mevkisinden başlayan yürüyüş, Karagöl yaylasında son erdi. Karadeniz\'i aratmayan orman dokusu, çınar, ladin, meşe ve yer yer fındık ağaçlarının bulunduğu 15 kilometrelik yürüyüşe katılan doğa severler, tabiatın mükemmeliyetine ve etkinlik sonunda ulaştıkları Karagöl\'e hayran kaldı. AMANOS TURİZM İLE ANILSIN Amanos Dağlarını doğa yürüyüşleriyle anmak istediklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, Amanos, yaylaları ve akarsuları ile görenleri büyüleyen bir doğal görsellik sunuyor. Biz de hem bu güzel yerleri keşfetmek hem de doğa yürüyüşü yaparak bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Amanosların saklı cenneti Karagöl\'e doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bölge halkı da artık bu tür etkinliklerin yapılmasını istiyor dedi. DOĞADA ASKER KINASI Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübünün düzenlediği doğa yürüyüşü sonunda, göl kenarında verilen molada bir sürpriz yaşandı. Kulüp sporcusu Özkan Demircioğlu\'na asker kınası yakıldı. Erzincan\'da vatani görevini yapacak olan Demircioğlu, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Asker adayı şarkı, türkü ve oyun havaları eşliğinde ellerine kına yakılırken, kulüp arkadaşları tarafından \'en büyük asker bizim asker\' sloganı ile havaya atıldı.