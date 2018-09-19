(Görüntülü) Diyarbakır'ın Astronumu teleskopuna kavuştu



DİYARBAKIR\'da yaşayan 64 yaşındaki ilkokul mezunu Abdulkadir Topkaç\'ın, gençlik yıllarında merak saldığı astroloji hayatını değiştirdi. Askerliğin yaptıktan sonra beden üzerindeki soyut kavramları sorgulamaya başladığını anlatan Topkaç, bunları düşündüğünde herkes kendisine deli dediğini ve 17 yıl önce eşi ve 8 çocuğu tarafından bu merekı nedeniyle terk edildiğini söyledi. İstanbul\'a gidip, dağılan Sovyetler Birliği\'nden getirilen bir teleskop satın alıp Diyarbakır\'a getiren Topkaç\'ın teleskopu hendek-barikat operasyonları sırasında taprip edildi. Topkaç\'ın yaşadıklarını öğrenen astroloji ile ilgilenen bir grup genç, başlattıkları kampanya ile Topkaç\'a 16 bin lira değerinde yeni teleskop aldı. 27 yıllık gözlem notlarından bazılarını TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA\'yla da paylaştığını söyleyen Topkaç, NASA\'dan cevap mektubu aldığını söyledi.

Diyarbakırlı Abdulkadir Topkaç\'ın, yıllardır ilgilendiği astroloji hayatını değiştirdi. Gençlik yıllarından beri astrolojiyle ilgilenen Topkaç\'a, önce çevresi \'deli\' dedi, daha sonra eşi ve 8 çocuğu tarafından terk edildi. Topkaç, uzun yıllar önce İstanbul\'da satın alıp, Diyarbakır\'a getirdiği teleskopuyla gökteki yıldızlar, ay ve gezenleri incelemeye başladı. Aldığı teleskop, geçtiğimiz yıllarda Sur ilçesinde yaşanan hendek-barikat operasyonlarında tahrip edilmesi üzerine, Topkaç için yeni bir teleskop alınması için sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alındı.

\'BUNLARI DÜŞÜNÜRKEN, HERKES BANA DELİ DİYORDU\'

Topkaç, astroloji serüvenini anlatırken, askerlikten sonra beden üzerindeki soyut kavramları düşünmeye başladığını, Tasavvuf, ruh, vicdan gibi kavramları 15 yıl boyunca düşündüğünü söyledi. Bunları düşünürken, herkesin kendisine \'deli\' dediğini söyleyen Topkaç, 1991 yılında evin avlusunda oturuyordum, akşam saatleriydi. Ay görünmeye başladı. Kendi kendime düşünüp, bu kadar zaman soyut kavramları düşündükten sonra ayın eksen dönüş hareketini bulabilir miyim dedim. Köye gidip, dürbün ile dolunayı izledim. 2-3 gün boyunca bunu izledim. Ayın yavaş yavaş küçüldüğü gördüm. Bir daire oluşturup, hesaplama yapmaya başladım. Uzun zaman geçti ama ben ayın eksen dönüş hareketini göremedim, ayın bir yüzü sürekli dünyaya bakıyor. Bu konuyu araştırmak için kütüphanelerde kitap aramaya başladım. Orada da bulamadım. Daha sonra kütüphanede biri bana yardımcı olmaya çalıştı. Bana neyi aradığını sorduğunda, ayın eksen dönüş hareketiyle ilgili bilgileri araştırdığımı söyledim. Bu konunun yazılmadığını anlatıp, hayal gücümü kullanmamı istedidedi.

\'EKMEĞİNE BAKACAĞINA, GİTMİŞ GÖKYÜZÜNE BAKIYOR\'

Astrolojiyle ilgili araştırmaları sürdürürken, çevresindekilerin olumsuz tepkileriyle karşılaştığını anlatan Abdulkadir Topkaç, Herkes deli olduğumu söylüyordu. Mantıklı bir şey olduğunu kimse düşünmüyor. \'Ekmeğine bakacağına, gitmiş gökyüzüne bakıyor\', \'gökyüzünde bugüne kadar kim ne kazandı\' diye tepkiler geliyordu. Bana defelarca \'delidir\' dedilerdiye konuştu.

\'TELESKOP ALMAK İÇİN 2500 DOLAR ÖDEDİM\'

İlk teleskopunu 1992 yılında aldığını söyleyen Topkaç, İstanbul\'a gidip teleskop almaya karar verdim. Yıkılan, Sovyetler Birliği\'nden kalan bir teleskop bulup, satın aldım. O dönemde 2500 dolar para verdim teleskop için. Teleskopu Diyarbakır\'a getirdim. İnsanların hizmetine sundum. Teleskopu evimde bırakıyordum. Sur ilçesinde yaşanan hendek olaylarında teleskopum tahrip edildi. Parçalarını evimde saklıyorum. Sadece ayna ve kelepçesi sağlam kalmıştı. Parçalayıp, hurdacılara satmışlar. Tahrip olan teleskopum için tazminatı için çok başvuruda bulundum ama hiç bir yanıt alamadımdedi.

NASA İLE MEKTUPLAŞTI

Gökbilimiyle ilgili yaptığı çalışmaları Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) NASA\'ya yolladığını söylen Topkaç, 1992 yılında ayın bir aylık seyir açısını elde ettim. Ayın yay şeklinde hareket ettiğini görünce, ben de bir inanç oluştu. O dönemlerde yoğun bir düşünce içerisindeydim. Üniversitelerin neler yaptığını bilmiyordum. Bunun üzerine ben de NASA\'ya göndermeye karar verdim. NASA\'nın adresini turistlerden alıp, mektup gönderdim. Benimle ilgilendiklerini gördüm. İlgilendiklerine göre düşündüklerim gerçektir, ki ben de bundan eminim. Bana kitapçıklar gönderdiler. İngilizce yazıldığı için ilgilenemedim, param da yoktu bundan dolayı ilgilenemedimdiye konuştu.

Hendek ve barikat operasyonunda evindeki teleskopun tahrip edilmesinin ardından kendisine destek olmak için bir grup astrolojiyle ilgilenen gençlerin sosyal medyada teleskop alınması için kampanya başlatıklarını söyleyen Topkaç, Bana hediye edilen teleskop çok güzel. Sağ olsunlar benimle ilgili bir kampanya başlattılar. Kampanya sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorumdedi,