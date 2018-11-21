(Görüntülü) Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği

Ahmet ÜN- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da Mevlid-i Nebi Haftası kapmasında \'Peygamber ve Gençlik\' temasıyla bir etkinlik düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen\'in de katıldığı etkinlikte Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirilerek dualar edildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi\'nde \'Peygamber ve Gençlik\' temalı etkinlik düzenlendi. Programa; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla\'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcı Burhan İşleyen, Hz. Muhammed\'i Diyarbakır\'da konuşmanın anlamlı olduğunu belirterek, \"Hz. Muhammed\'i konuşmak, şairin dediği gibi \'Ben, sözlerimle onu methedemem, ancak onunla sözlerimi methediyorum.\' Efendimizi konuşmak her yerde çok güzel, Diyarbakır\'da konuşmak daha anlamlı\" dedi.



Vali Hasan Güzeloğlu ise Hz. Muhammed\'e ümmet olmanın, şereflerin en büyüğü olduğunu ifade ederek, \"İnsan hayatının en önemli ve değerli zamanı olan gençliğin iman ve ahlakla buluşması gerekiyor. Kör ideolojilerin, ihanet odakların, bugün savrulmuş insanlığın, insanı hüsrana götüren bütün yanlış değer toplamının dışında, insani insan yapan değerlerle ve Muhammedi bir ahlakla buluşması gerekir. Zehirli güçlerin eline gençleri bırakmamalıyız.İman ve ahlakıyla bunları temsil eden gençlerimiz var oldukça, hiç bir terör örgütü bizi yolumuzdan çeviremez. Türkiye, bu birlik ve beraberliğiyle, Kur\'an ahlakı ve onu yaşayan Hz. Muhammed efendimizin ahlakıyla bütünleşmiş gençlerle hedefine erişecek ve bu kutlu yürüyüşüne devam edecektir\" diye konuştu.



Türkçe ve Kürtçe ilahilerin seslendirildiği etkinlikte, Hz. Muhammed\'in hayatı anlatılarak, dualar edildi.



