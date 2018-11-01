(Görüntülü) Diyarbakır'daki terör operasyonunda 5 ton esrar ve patlayıcı ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde 28 Ekim\'de başlatılan operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı demir kapılı sığınak, çok miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği ve 5 ton esrar ele geçirildi.Operasyon nedeniyle 76 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri sınırları içerisinde, 28 Ekim\'de saat 22.00\'den itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularıyla başlatılan, \'Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik-2\' adlı operasyonun bugün itibariyle başarı ile tamamlandığı belirtildi. Operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınakların imha edildiği, çok miktarda el yapımı patlayıcının ele geçirildiği ifade edildi ve açıklamada şöyle denildi: \"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, girişinde demir kapısı bulunan 2x5 m ebatlarında 1 adet boş sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 3 adet mayın el yapımı patlayıcı düzeneği, 430 kilo amonyum nitrat, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 1 adet laptop bilgisayar, şarj adaptörü ve mouse, 1 adet mayın el yapımı patlayıcı başlatıcı madde, 50 gram toz TNT, 1 adet güneş paneli, 30 adet büyük pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 220 metre elektrik kablosu, 5 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 1 adet termos, 35 adet makas, 1 kutu boya, 1 adet streç film, 46 adet koli bandı, 7 adet elek ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir.\" 5 BİN TON 239 KİLO ESRAR MADDESİ Operasyonun, \"Narko-terörizmle mücadele\" bölümünde ise, 511 kök kenevir bitkisi ile 614 kilogram kubar, 4 ton 625 kilogram toz olmak üzere toplam 5 ton 239 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınıp, kenevir bitkileri numune alındıktan sonra imha edildiği ifade edildi. 86 KONUTTA KAÇAK ELEKTRİK TESPİT EDİLDİ Açıklamaya göre, terör operasyonunun yürütüldüğü Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı köylerde güvenlik güçleriyle birlikte Dicle Elektirk Dağıtım A.Ş. ekiplerinin yaptıkları kaçak elektrik kontrolünde, 86 konutta kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde ise geçici olarak oluşturulan 3 yol kontrol ve arama noktalarında 698 şahıs ve 109 aracın sorgulamaları yapıldığı, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.