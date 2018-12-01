(Görüntülü) Diyarbakır'da yağmur; elektrik direkleri devrildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar ilçesinde etkili olan yağmur sırasında elektrik direkleri devrilince, 4 mahallenin elektrikleri kesildi. Dicle Elektrik ekiplerinin onarım çalışmalarının ardından mahallelere yeniden elektrik verildi.



Kentte dünden bu yana etkisini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Diclekent ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin altındaki toprak, yağmur suyu nedeniyle boşaldı, 3 elektrik direği devrildi. Direklerin devrilmesi sonucu Diclekent, Mezopotamya, Medya ve Huzurevleri mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşandı. Kayapınar ilçesindeki birçok noktada yağmur suları trafo binalarını bastı. Trafo binalarına giren yağmur suyu, enerji kesildikten sonra itfaiyenin de yardımı ile boşaltıldı. Trafolardaki su tahliye işleminin ardından buralara yeniden enerji verildi.



Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda kesinti yaşanan mahallelere alternatif hatlardan elektrik verilmeye başlanırken, yıkılan direkler ile hasar gören iletim hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı. Takviye ekiplerin de bölgeye yönlendirilmesi sonucunda onarım çalışması öğleden önce tamamlanarak, kesinti yaşanan mahallelere yeniden düzenli olarak elektrik verildi.



Kentteki farklı birçok noktada ise yollarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.