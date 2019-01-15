(Görüntülü) Diyarbakır'da faciadan 2 metreyle dönüldü: 4 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştıktan sonra savruldu. Kontrolden çıkan iki araç park halindeki otomobile çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu markete 2 metre masafede durabildi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde meydana geldi.



Seyir halinde olan ve sürücülerin isimleri henüz bilinmeyen 21 FC 640 plakalı hafif ticari araç ile yan yoldan çıkan 61 AJ 265 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan iki araç, marketin önündeki park halinde olan otomobile çarparak durabildi. Kazada, 21 FC 640 plakalı aracın tekeri koparken, park halindeki 34 BAJ 927 plakalı otomobil ise kaldırıma çıkarak içerisinde müşteri bulunan markete 2 metre mesafede durdu. Hafif ticari araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.