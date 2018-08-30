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(Görüntülü) DİYARBAKIR'DA ASKER 'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ' SLOGANIYLA YÜRÜDÜ

DİYARBAKIR'DA ASKER 'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ' SLOGANIYLA YÜRÜDÜ Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlerle coşkuyla kutlanırken, Valilik önünde düzenlenen tören ardından birliklerine dö

30 Ağustos 2018 16:25

DİYARBAKIR\'DA ASKER \'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ\' SLOGANIYLA YÜRÜDÜ Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlerle coşkuyla kutlanırken, Valilik önünde düzenlenen tören ardından birliklerine dönen askerler, Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganı eşliğinde yürüdü. Kutlamalarda protokol tribübüne şehit aileleride oturntuldu. Valilik önündeki Zafer anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Vali hasan Basri Güzeloğlu\'nun makamında tebrikleri kabul etmesi ile devam etti. Valilik önündeki kutlamalara Vali Güzeloğlu\'nun yanısıra Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla ve Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve diğer protokol üyeleri katıldı. Töreni, 2017 yılında Diyarbakır\'da evinin önünde şehit edilen Uzman Çavuş Bilal Dicle\'nin babası Adnan Dicle ile Adıyaman\'da geçtiğimiz ay şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın babası Ekrem Yılmaz\'da protokolde izledi. Vatandaşların yoğun katılımının gözlendiği tören, Vali Güzeloğlu ve Belediye Başkanvekili Atilla\'nın halkı selamlayarak zafer bayramlarını kutlamasıyla başladı. Halk oyunları gösterisiyle devam eden törende 7\'inci Kolordu Komutanlığı bando ekibinin şarkılarına protokol üyeleri de alkışlarla eşlik etti. Tören daha sonra askeri birliklerin geçişle devam ederken, 2 Atak helikopterinin de havadan alçak uçuş yaptığı gözlendi. Tören, geçişlerin ardından son bulurken, birliklerine dönen askerler, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez Gazi Mustafa Kemal\' sloganı attı.

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