T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Diyarbakır'da 208 kilo kubar esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 208 kilo kubar esrar ele geçirildi

27 Eylül 2018 19:40

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 208 kilo kubar esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Lice ilçesi Duruköy mevkiinde sevkiyat yapılan aracı durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, 208 kilo kubar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira para ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Operasyon, polis kamerasıyla an be an görüntülenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR LiceEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüLiceDuruköyAramadaAraçOperasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24