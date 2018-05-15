(Görüntülü) Diyarbakır Kudüs için yürüdü

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) ABD, İsrail\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından yaşanan olayları protesto etmek için Diyarbakır\'daki İslami sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptıkları yürüyüşle ABD\'yi ve İsrail\'i protesto etti. Diyarbakır\'da faaliyet yürüten İslami sivil toplum kuruluşları, ABD\'nin büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasını ve İsrailli askerlerinin Filistinliler\'e yönelik saldırısına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İstasyon Meydan\'ında toplanan binlerce kişi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. TRUMP VE NETANYAHU KUKLASI PARÇALANDI Yürüyüşte bir yüzü ABD Başkanı Donald Trump, diğer yüzü de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu fotoğrafları yapıştırılan kukla, protestocular tarafından parçalandı. Kuklayı yere atan göstericiler, ayaklarıyla üzerine çıkarak ezdi. Olayı fark eden bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kuklayı göstericilerden alarak alan dışına attı. \'BUGÜN MEYDANLARDAYIZ, AMA YARIN CEPHELERDE OLACAĞIZ\' Yürüyüşün ardından katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazırladığı ortak basın açıklamasına okuyan Mavi Marmara Gemisi gazilerinden Fikri Karavil, İslam ülkelerinin İsrail ile tüm ilişkilerini kesmeleri gerektiğini söyledi. Yaşananlara sessiz kalmayacaklarını anlatan Karavil, \"Sessizliğimizden, suskunluğumuzdan, iç çatışmalarımızdan, ihtilaflarımızdan beslenen işgalci siyonistler, mukaddes Kudüs için direnen Gazze\'de yine büyük bir katliam gerçekleştirdi. Sadece İslam ümmeti için değil, insanlık için de büyük bir felaket olan siyonizmin, 70 yıldır Müslümanların ilk kıblesinin olduğu kutsal topraklarda büyük bir barbarlık sergilemektedir. Kadın-çocuk demeden işlenen katliamlar, zorunlu göçler artık dayanılmaz bir duruma gelmiştir. Müslüman kardeşlerimiz acı içinde kıvranırken, bedenleri toprağa düşerken, bizim sessiz ve suskun kalmamız düşünülemez. Hem Siyonistlerin zulmüne hem de İslam ülkelerinin zillet içerisindeki idarecilerinin takındığı tavra karşı başkaldırıyoruz. Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubi\'nin torunları olarak Kürdistan\'dan şerefli direnişi selamlıyoruz. Ve buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. İslam düşmanları şunu bilsin ki, bugün meydanlardayız, ama yarın cephelerde olacağız. Yaşanan vahşete herkes sessiz kalsa da biz sessiz kalmayacağız, tüm benliğimizle Müslüman kardeşlerimizin yanında olacağız. Buradan İslam ülkeleri idarecilerine de çağrıda bulunmak istiyoruz. Artık dikkate alınmayan açıklamalar yapmaktan vazgeçin. Etkin, caydırıcı adımlar atın. İşgal topraklarında var olan elçiliklerinizi kapatın ve kendi topraklarınızdaki Siyonist işgalcilerin eli kanlı elçiliklerini de sınır dışı edin. Çifte vatandaş olanları vatandaşlıktan çıkarın. Ekonomik ilişkileri bitirin. Zillet elbisesi olan askeri işbirliğine de son verin\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından yürüyüş, duaların okunmasıyla son buldu.