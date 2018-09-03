(Görüntülü) Diyarbakır Başsavcısı Güre: FETÖ soruşturmaları çok büyük oranda tamamlandı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, FETÖ/PDY soruşturmalarının çok büyük bir oranda tamamlandığını ifade ederek, \"Davaların açılması gerekenler açıldı, takipsizlik kararı verilmesi gerekenler verildi. Bundan sonra FETÖ\'de yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam edilecek. Biriken, geçmişte kalan bir soruşturmamız kalmadı\" dedi. Diyarbakır’da yeni adli yıl; hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin katılımıyla adliye bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. Törenden sonra düzenlenen resepsiyona, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamir Erkut Güre, 7\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Baro Başkanı Ahmet Özmen ve çok sayıda davetli katıldı. Başsavcı Güre, basın mensuplarına Diyarbakır\'da sürdürülen terör soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. \'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ÇOK ÜST DÜZEY BAŞARI SAĞLANDI\' Başsavcı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır\'da terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yürütüldüğünü ifade ederek, \"Geçtiğimiz süre içerisinde geldiğimiz aşamaya baktığımızda, terör operasyonları yönünde Diyarbakır özelinde FETÖ, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı çok üst düzey başarı sağlandı. Hem operasyonlar, hem soruşturmalar hem de kovuşturmalar yönünde çok ciddi başarılar elde edildi. Bundan memnuniyet duyuyoruz\" dedi. \'TERÖR OPERASYONLARINV BÜYÜK DESTEK VERİYORUZ\' Diyarbakır\'da, FETÖ soruşturmalarının çok büyük bir oranda tamamlandığının bilgisini veren Başsavcı Güre, \"Davaları açılması gerekenler açıldı, takipsizlik kararı verilmesi gerekenler verildi. Bundan sonra FETÖ\'dEa yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam ediyoruz. Biriken, geçmişte kalan bir soruşturmamız kalmadı. PKK terör örgütü operasyonları ilgili olarak da, devletin büyük mücadelesine yargı olarak biz de büyük destek veriyoruz. Büyük bir başarı elde edilmiş durumda. Soruşturmalar somut delillerle desteklenerek, davalar hızlı bir şekilde açılıp, yargılama kısa sürede yapılacak halde açılıyor. Mahkemede hakimler, kovuşturma süreçlerini olabildiğince kısa tutarak, kısa sürede bitirerek sonuçlandırmaya varıyorlar. Bu, devletin terörle mücadelesinde hukuki bir görüntüsüdür. Soruşturma ve kovuşturmanın hızlı olması, yapılan mücadele açısından da önemli bir sonuçtur\" diye konuştu. \'YENİ ADLİYE BİNASININ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR\' Diyarbakır\'da, yeni adliye binasının yapımına devam edildiğini anlatan Başsavcı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır\'ın yaşanılabilir hale gelmesinde yargı olarak üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Diyarbakırlıların hak ettiği huzura kavuşmalarını istediklerini söyleyen Güre, \"Diyarbakır\'da yargı hizmetlerinin daha kaliteli yapılması açısından bir katkı anlamında yeni adliye binasının çalışmalarını devam ettiriyoruz. Diyarbakır, büyüyen gelişen bir kenttir. Bununla beraber hukuki sorunları da artan bir kent\" dedi.