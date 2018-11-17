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(Görüntülü) Diyabete dikkat çekmek için yeşil elma dağıttılar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- ÖZEL Bursa Hayat Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi

17 Kasım 2018 21:46

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- ÖZEL Bursa Hayat Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Doktorlar ve hastane personeli ile diyabetli hastaların katıldığı yürüyüşte vatandaşlara yeşil elma dağıtıldı.

Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Cumhuriyet Alanı\'nda başlayan yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, \"Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı gittikçe artan, ciddi organ yetmezliğine yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Diyabet körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve uzuv kaybına yol açabilen sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdır” dedi. 

Dr. Özkul, diyabetin kronik bir hastalık olduğunu, hayat boyu tedavi gerektirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Biz bu konuya dikkat çekip, farkındalık oluşturmaya çalışırken, aynı zamanda bakanlık tarafından düzenlenen ‘Hergün 10 bin adım’ projesine destek sağlamak istedik. Diyabet hastalığıyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtacağız. Sağlıklı beslenme ve diyabet simgesi olan yeşil elmaları dağıtarak, hatırda kalmasını sağlayacağız. Hayat Hastanesi olarak bu tür farkındalıkları önemsiyoruz.’’

Daha sonra grup, Bursa Büyükşehir Bando Takımı\'nın çaldığı marşlar eşliğinde \'Şeker şekerlikte güzel\', \'Sen de olabilirsin diyabet, hergün yürüyüş ve hareket et\' yazılı dövizlerle Zafer Meydanı\'na kadar yürüdü. Polisin güvenlik önlemi altında yapılan ve yoğun ilgi gören yürüyüşü bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. 

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