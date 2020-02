(Görüntülü) Diyabet hastası öğrencisine hem öğretmenlik hem doktorluk yapıyor

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesindeki 11 Mart İlkokulu\'nda öğretmen Hilal Şahin, 3 yıl önce diyabet teşhisi konulan öğrencisi Melike Bingöl\'e (9) hem öğretmenlik hem de doktorluk yapıyor. Karlıova ilçesinde bulunan 11 Mart İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Melike Bingöl\'e 2015\'te diyabet teşhisi konuldu. Hastalıktan dolayı ailesi Melike\'yi ilk zamanlarda okula göndermek istemedi. Ailesi, doktorundan onay aldıktan sonra okula gidip Melike\'nin kaydını yaptırdı. Okulda çocuğun hastalığını kontrol edebilecek ve insilün tedavisi yapacak kimsenin olmamasından dolayı küçük Melike\'nin eğitim hayatı zorluklarla başladı. Melike\'nin öğretmeni Hilal Şahin ile tanışan aile, durumu ona anlatarak, kızlarının eğitimi ve hastalığı konusunda yardım istedi. Şahin de tereddütsüz Melike\'ye yardım edeceğini ve okulda ona her konuda destekte bulunacağı sözünü verdi. Okulda çocuğun şekerini parmaktan ölçen ve duruma göre insülin tedavisi yapan Hilal Şahin, ikinci yılda Melike\'nin diyabetli çocuklara takılan insülin pompası ile tanışmasından sonra aileden bu cihazla ilgili bilgi aldı. Hilal öğretmen, cihaz üzerinden çocuğa hem tedavi uyguluyor hem de eğitimde büyük destek veriyor. Hilal Şahin, tedavisine ve eğitimine destek verdiği Melike ile gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi: \"O çok zeki bir çocuk. Onunla ilk öğretmenlik yılımda tanıştım, 1\'inci sınıf öğretmeniydim. Melike de 1\'inci sınıfa başlamıştı. Ailesi Melike\'ye yardımcı olmamı istemişti. Ben zaten onun özel durumundan dolayı ona farklı yaklaşarak, hem okula alışma sürecinde destek oldum hem de hastalığın eğitime engel olmadığını anlatmaya çalıştım. İlk zamanlar şeker ölçümünü manuel olarak takip ettiğim için zorlanıyordum. Çünkü çocuğun 2 saatte bir parmağını deliyordum ve şekerini ölçüyordum. Bu da çocuğa acı verdiği için üzülüyordum. Onun ara öğünlerini takip edip, oyun saatlerini gözetiyordum. Fazla kalori harcadığı teneffüs saatlerinde şekeri düştüğü için ek gıda ile besin saatlerini ayarlıyordum. 2\'nci yılın ardından çocuğa tıbbi cihaz takıldıktan sonra parmak delme işlemimiz çok şükür bitti. 3\'üncü yılımızdayız, her şeye alıştım, şimdi her şey daha güzel. Melike sayesinde diyabet hastalığı ile ilgili bir çok şey öğrendim. Melike çok zeki ve akıllı bir öğrencim. 3\'üncü sınıf öğrencisi olmasına rağmen ilçe temsilcisi seçimlerinde abilerini, ablalarını geride bırakarak, seçimi kazandı ve ilçe temsilcisi oldu. Onunla gurur duyuyorum.\" Melike\'nin babası Ahmet Bingöl ise öğretmen Hilal Şahin\'i artık aileden biri olarak gördüklerini ifade ederek, \"Hilal öğretmenimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Melike\'nin ilk hastalığını öğrendikten sonra okul hayatında ne yapacağız diye kara kara düşünüyorduk. Sağ olsun karşımıza Hilal öğretmen çıktı ve çocuğumuza hem doktorluk hem de öğretmenlik yaptı. En ufak bir hastalık durumunda hemen bizi arayarak bilgi veriyordu. Annesi de, ben de Hilal öğretmene çok şey borçluyuz. Bizden daha çok çocuğumuzla ilgilendi, Allah ondan razı olsun\" diye konuştu. Diayebet hastası Melike Bingöl de yarın kutlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenine, \"Şeker gibi öğretmenimin Öğretmenler Günü\'n kutlu olsun\" diyerek şeker ikram etti.