(Görüntülü) DİSK ve KESK'ten ek zam ve asgari ücret açıklaması

Melis KARAKUZULU/ İZMİR, (DHA)İZMİR\'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Ege Bölge Temsilciliği ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) İzmir Şubeler Platformu tarafından, bütçe görüşmeleri, ek zam talebi ve asgari ücret ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hülya Baran Ulaşoğlu, bütçe hazırlanırken patronların değil işçi ve emekçilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. DİSK Ege Bölge Temsilciliği ile KESK İzmir Şubeler Platformu ortak basın açıklaması yaparak, 2019 bütçesi hazırlanırken çalışanların gözardı edilmemesini, asgari ücretin 2 bin 800 TL olması gerektiğini belirtti. Basın açıklamasına katılan sendika üyeleri ellerinde \'Asgari ücretten alınan vergiler kaldırılsın\', \'Enflasyon farkı kayıplarımız karşılansın, ek zam yapılsın\', \'Temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınsın\' yazılı dövizler taşıdı. DİSK ve KESK adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Hülya Baran Ulaşoğlu, \"Sermaye için değil, halk için bütçe, insanca yaşayacak ücret\" istediklerini dile getirdi. Hülya Ulaşoğlu şunları söyledi: \"2019 bütçesi hazırlanırken, halkın doğrudan ya da dolaylı olarak bütçenin yapılmasına, uygulanmasına ve denetlenmesine katılmasını ifade eden \'bütçe hakkı\' tamamen yok sayılmış, patronların talepleri dikkate alınarak, işçi ve emekçiler gözardı edilmiştir. Bütçe gelirlerinin önemli bir bölümü halktan, işçi ve emekçilerden toplanmasına rağmen bütçe harcamalarından en az payı işçi ve emekçiler almaktadır. Türkiye\'de asgari ücretle, hatta asgari ücretin altında bir ücretle yaşamaya çalışan milyonlarca işçinin ücretleri artan enflasyon karşısında buharlaşmıştır. İktidar temsilcilerinin bütün çabalarına rağmen ekonomik krizin halkın günlük yaşamı üzerindeki yıkıcı etkileri giderek artmaktadır. İşçi ve emekçiler, yüksek enflasyon, artan faturalar nedeniyle ek zam talep etmekte ve temel tüketim ürünlerine yapılan zamların geri alınmasını istemektedir.\" DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, \"Bugün bütçenin son günü, yani emekçiye değil ranta bütçenin son günü. Bugün yaşamış olduğumuz ekonomik krizde eğitime sağlığa ve gerçek adalete hiçbir bütçe ayrılmamıştır. Emeklilikte yaşa takılanlara, emeklilere, çalışanlara ve asgari ücretlilere herhangi bir bütçe ayrılmamıştır. Bugün aynı zamanda asgari ücretin üçüncü oturumu. Enflasyonun yüzde 40 olduğu bir ülkede, DİSK\'in de önerisiyle, asgari ücretten vergi alınmamalı. Üzerine yüzde 40 enflasyon eklenerek asgari ücretin 2 bin 800 TL olması talebimiz hala devam etmektedir. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz\" diye konuştu.