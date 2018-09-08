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(Görüntülü) Didim'de Modifiye Festivali

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenecek Didim Tuning Modifiye Festivali için kente gelen modifiyeli araçlar, sergilenmeye başlandı

08 Eylül 2018 20:47

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde düzenlenecek Didim Tuning Modifiye Festivali için kente gelen modifiyeli araçlar, sergilenmeye başlandı.

Akbük Mahallesi\'nde düzenlenecek Didim Tuning Modifiye Festivali\'nde, modifiyeli araç tutkunları 5\'inci kez bir araya gelecek. Didim Tuning Otomobil ve Motosiklet Sevenler Derneği\'nin öncülüğünde 9 ve 10 Eylül\'de Akbük Mahallesi\'ndeki liman alanında düzenlenecek festivalde, ses ve görüntü sistemleri, spor otomobiller ve aksesuarlarıyla modifiye edilmiş araçlar yer alacak. Festival için kente gelen bazı modifiyeli araçlar, sergilenmeye başlandı.

Derneğin 2\'nci Başkanı Began Basal, amaçlarının bu işe gönül vererek meslek edinen kişileri bir araya getirmek ve Didim\'in Akbük\'ün tanıtımını yapmak olduğunu belirterek, \"Amacımız özellikle gençlerimizi daha yasal sınırlar çerçevesinde bir araya getirerek, illegal yarışlardan uzaklaştırmak. Şu anda burada Türkiye\'nin dört bir yanından gelen araçlar bulunuyor. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecektir. Bundan böyle bu etkinliklerimizi burada, Akbük\'te liman alanında düzenleyeceğiz\" dedi.

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